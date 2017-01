Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ομάρ Ελαμπντελαουί στην Χαλ. Ο Νορβηγός θα αγωνιστεί στην αγγλική ομάδα ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Λίγες ώρες αργότερα η Χαλ, στην οποία είναι προπονητής ο Μάρκο Σίλβα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομάρ. Ο 25άχρονος μάλιστα φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της νέας του ομάδας! «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τον δανεισμό του Ομάρ Ελαμπντελαουί από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της αγγλικής ομάδας στο Twitter. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση υπήρξε και η χαρακτηριστική φωτογραφία του Ομάρ, ο οποίος κρατούσε τη φανέλα με το νούμερο 14.

Δείτε την ανάρτηση:

📑 | We are delighted to confirm the loan signing of Omar Elabdellaoui from @olympiacos_org until the end of the season #WelcomeOmar pic.twitter.com/QFdtr9cUvS