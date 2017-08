Μετά τον Ολυμπιακό και η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Παναγιώτη Ρέτσου.

Ο νεαρός αμυντικός φόρεσε την μπλούζα του γερμανικού συλλόγου και πόζαρε δίπλα στον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Ρούντι Φέλερ, κρατώντας στα χέρια του τη φανέλα με το νούμερο «3».

Όπως μάλιστα ανακοίνωσαν λίγο αργότερα οι «ασπιρίνες» το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι πενταετές και έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2022!

Δείτε τις αναρτήσεις της Μπάγερ στα social media:

TRANSFER NEWS: Panagiotis Retsos joins #Bayer04 from @olympiacos_org The defender will wear 👕3️⃣ More info to follow... pic.twitter.com/YWSBpldoni

The 19-year old from Greece has signed a contract through 30 June 2022.



Welcome to the #Werkself, Panagiotis! #DeadlineDay pic.twitter.com/w2jY9JwhKg