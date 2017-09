Ανυπομονεί για το πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Μπιορν Ένγκελς, που ανάρτησε μήνυμα στα social media.



«Στην Ξάνθη για το πρώτο μου παιχνίδι ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ!», ήταν αυτό που έγραψε ο στόπερ του Θρύλου.



In Xanthi for my first game as a player of @olympiacos_org. Looking forward! 🔴⚪️ #MiaGro8ia pic.twitter.com/85ji7sPBVX