Όπως συνηθίζει πριν από κάθε αγώνα ο Μπιορν Ένγκελς, έτσι και τώρα, ανάρτησε μήνυμα πριν από αυτόν που ακολουθεί με την Κέρκυρα.



«Με τον ΑΟΚ σήμερα εκτός. Ας παλέψουμε ως ομάδα και να πάρουμς τους τρεις πόντους. Πάμε Ολυμπιακός!», έγραψε ο Βέλγος στόπερ.







A.O.K. away today. Let's fight as a team and get the three points. Παμε Ολυμπιακός! 🔥🔴⚪ #AOKOLY #Olympiacos #MiaGro8ia pic.twitter.com/cN653kxSRe