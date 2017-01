Το 2016 έφυγε, το 2017 ήρθε και πλέον στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός υπάρχουν αναρτημένα τα επτά πιο δημοφιλή βίντεο της χρονιάς που πέρασε. Πολλές οι κοινωνικές δράσεις του Ολυμπιακού, ακόμα ένα πρωτάθλημα που κατακτήθηκε, η παρακάμερα από την τριάρα επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟ και όλα όσα θέλετε να δείτε μέσω των βίντεο με την περισσότερη επισκεψιμότητα.



Αναλυτικά...



7) Φύγε στην μπάλα! / Go fast to the ball!







6) Highlights: Eρυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 2-2 / Highlights: FK Crvena zvezda - Οlympiacos 2-2







5) Τα γκολ της ομάδας μας στο φιλικό κόντρα στον Άρη / Our team's goals in the friendly match vs Aris







4) Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός / Olympiacos - Panathinaikos behind the scenes







3) Το Mannequin Challenge του Ολυμπιακού (Αποδυτήρια) / Olympiacos Mannequin Challenge (Dressing Room)







1) Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - ΑΕΚ / Olympiacos - AEK behind the scenes