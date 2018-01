Ο Ολυμπιακός κινήθηκε με άκρα μυστικότητα και το απόγευμα της Πέμπτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρόνου πορτιέρο, Ιβιτσα Ίβουσιτς. Οι πρωταθλητές Ελλάδας χωρίς να βγει τίποτα προς τα έξω, απέκτησαν τον Κροάτη τερματοφύλακα, ο οποίος θα πλαισιώσει κάτω από τα «ερυθρόλευκεα» γκολπόστ τους Σίλβιο Προτό και Λευτέρη Χουτεσιώτη.

Ο Ιβουσιτς ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 στα τμήματα υποδομής της Ριέκα και το 2011 εντάχθηκε στην Ακαδημία της Ιντερ. Την ίδια χρονιά έπαιξε ως δανεικός στην USD 1913 Seregno Calcio. Το 2014 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Πράτο, από την οποία μετακόμισε το 2015 στην Ιστρα. Αξίζει να σημειώσουμε μάλιστα ότι είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της Κροατίας.

Αναλυτικά το who is who

Ο Ίβιτσα Ίβουσιτς (1,95μ.) γεννήθηκε την 1 Φεβρουαρίου 1995 στην πόλη Ριέκα της Κροατίας. Αγωνίζεται ως τερματοφύλακας, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με τη φανέλα της HNK Rijeka. Στη συνέχεια «μετακόμισε» στις ακαδημίες της Inter τον Ιανουάριο του 2011. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την USD 1913 Seregno Calcio.

Τον Ιούλιο του 2013 επέστρεψε στις ακαδημίες των «νερατζούρι» και στις 15 Ιουλίου 2014 δόθηκε δανεικός στην AC Prato. Το καλοκαίρι της επόμενης σεζόν ξανά επέστρεψε στην ομάδα του Μιλάνο, για να γίνει μέλος της NK Istra 1961 τον Αύγουστο του 2015 και να επαναπατριστεί.

Με τη φανέλα της κροατικής ομάδας, πραγματοποίησε «γεμάτες» σεζόν, έχοντας 44 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο συνολικά. Πλέον, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού!

Είναι εν ενεργεία διεθνής με τις μικρότερες εθνικές ομάδες της Κροατίας, έχοντας 7 συμμετοχές.