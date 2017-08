Ο Θρύλος πραγματοποίησε μια ακόμα πολύ σπουδαία μεταγραφή και ενίσχυσε την αμυντική του γραμμή με τον Μπιόρν Ενγκελς.

Ο 22χρονος είναι ένας σπουδαίος αμυντικός, ο οποίος προέρχεται από γεμάτες χρονιές και βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε το who is who του Ενγκελς:

Ο Μπιόρν Ένγκελς (1,94 μ.) γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1994 στο Kaprijke του Βελγίου. Αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού, ενώ μπορεί να καλύψει επάξια και τη θέση του αμυντικού χαφ. Το 2006, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Club Brugge KV.

Το 2012, στην ηλικία των 18 ετών πήρε προαγωγή στην πρώτη ομάδα. Εκεί, αμέσως ξεχώρισε με την απόδοση του, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της αμυντικής γραμμής, “βράχος” στα μετόπισθεν και αποτέλεσε το κύριο ποδοσφαιρικό… γρανάζι για την Club Brugge KV. Οι πολύ καλές του εμφανίσεις, σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας του, τον έφεραν στο στόχαστρο πολλών ομάδων, από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πλέον, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού!

Συνολικά, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου, στα πέντε χρόνια που φόρεσε την φανέλα της Club Brugge KV, αγωνίστηκε σε 97 παιχνίδια, πέτυχε 12 τέρματα και μοίρασε και 6 ασίστ. Έχει στεφθεί Κυπελλούχος Βελγίου την σεζόν 2014-15, ενώ την επόμενη χρονιά κατέκτησε το Πρωτάθλημα στην χώρα του!

Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου (U17,U18,U19,U21), πραγματοποιώντας συνολικά 10 συμμετοχές.