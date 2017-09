Ο Σίλβιο Προτό ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό και θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου για τη φετινή σεζόν.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας έπιασε… λιμάνι και αναμένεται να βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τη νέα του ομάδα τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικά το who is who του νέου πορτιέρο των «ερυθρόλευκων».

Ο Σίλβιο Προτό (1,86μ.) γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1983 στο Charleroi του Βελγίου και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Olympic Charleroi και το Δεκέμβριο του 1999 «μετακόμισε» στις Ακαδημίες της AA La Louviere.

Ύστερα από έξι χρόνια στην AA La Louviere όπου «γέμισε» με πολλές παραστάσεις και εμπειρίες, η RSC Anderlecht τον Ιούλιο του 2005 τον έκανε δικό της. Με τους «μωβ» έκανε «γεμάτες» χρονιές και ξεδίπλωσε γρήγορα το ταλέντο του. Τον Δεκέμβριο του 2008, δόθηκε έναν χρόνο δανεικός στην Beerschot AC. Στο τέλος της σεζόν και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου του 2009 επέστρεψε στην RSC Anderlecht, όπου υπερασπίστηκε την εστία της επί μία εφταετία.

Αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδο και συγκεκριμένα στο UEFA Champions League. Αρκετές συμμετοχές έχει επίσης και στο UEFA Europa League. Έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Βελγίου και ένα Κύπελλο, όλα με τη φανέλα της RSC Anderlecht. Ύστερα από εφτά χρόνια στην ομάδα των Βρυξελλών, το καλοκαίρι του 2016 πήρε μεταγραφή στην KV Oostende, πραγματοποιώντας 22 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Πλέον, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού!

Μετράει 14 συμμετοχές με την ομάδα της Εθνικής Βελγίου, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στις 17 Νοεμβρίου 2004, όντας σε ηλικία 21 ετών.