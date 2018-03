Την αποστολή με την οποία θα ταξιδέψει στα Χανιά για τον αγώνα της Κυριακής στις 15:00 με τον Πλατανιά γνωστοποίησε ο Όσκαρ Γκαρθία. Ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού, πήρε μαζί του, 21 παίκτες, από τους οποίους τρεις θα κοπούν πριν τον αγώνα.



Ανάμεσα σε αυτούς που συμπεριλήφθηκαν, είναι οι Ανδρούτσος, Ίβουσιτς και Χουτεσιώτης, αν και η αλήθεια είναι πως επειδή δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν προξενήθηκε καμία έκπληξη από την αποστολή που επέλεξε ο Γκαρθία, από τη στιγμή που μπορούσε να πάρει, όποιους αυτός ήθελε.



Αναλυτικά η αποστολή



Ανδρούτσος, Μποτία, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Φορτούνης, Ζιλέ, Ίβουσιτς, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Μιραλάς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πλατανιά. / The players selected for the match against Platanias FC.#olympiacos #PLATOLY #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/xtEtXGfCBi