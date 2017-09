Ανυπομονεί για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ ο Μεχντί Καρσελά, ο οποίος θέλει να βάλει κι αυτός τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση.



«Ημέρα αγώνα!!! Ανυπονομώ να αρχίσει η νέα σεζόν του Champions League!!! Πάμε παιδιά», ήταν το μήνυμα του Μαροκινού παικταρά.

Matchday!!!

Can't wait to start the new @ChampionsLeague season!!!

Come on guys @olympiacos_org #carcela #olympiacos #MC33 #championsleague pic.twitter.com/mRDSXVLjJv