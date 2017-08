Δεύτερο βήμα στις 21:30 στο Περιστέρι... Λαμία-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Πάμε γερά... #olympiacos #gate7 #🔴⚪️werulethisland

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on Aug 26, 2017 at 7:18am PDT