Instagram διαγωνισμός! Προσκλήσεις για το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα! Πες μας 10 παίκτες οι οποίοι φόρεσαν τις φανέλες των δύο ομάδων και κέρδισε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για την μεταξύ τους αναμέτρηση στις 31 Οκτωβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1.Follow @olympiacosfc στο Instagram! 2.Γράψε σε σχόλιο, τους δέκα παίκτες, κάτω από το video στο Instagram! Οι νικητές θα ανακοινωθούν, μετά από κλήρωση, την Πέμπτη (26/10, 14:00 GR time) με comment στο συγκεκριμένο post στο instagram και με προσωπικό μήνυμα στα προφίλ τους. Καλή τύχη! INSTAGRAM competition! Tickets for the match Olympiacos FC - @fcbarcelona! Name 10 players that wore both clubs jerseys and win one of the 5 double tickets for the match on the 31st October at G. Karaiskakis stadium! 1. Follow @olympiacosfc on Instagram! 2. Write 10 players’ names on a comment on the Instagram video. The winners will be drawn on Thursday (26/10, 13:00 CET). We will reply to the winners’ comments and we will send them direct messages. Good luck! ¡Concurso INSTAGRAM! ¡Boletos para el partido Olympiacos FC - FC Barcelona! ¡Nombra a 10 jugadores que han jugado bajo la camiseta de ambos clubs y gana uno de los 5 boletos dobles para el partido del 31 de octubre en el estadio G. Karaiskakis! 1. ¡Sigue a @olympiacosfc en Instagram! 2. Escribe el nombre de 10 jugadores comentando un video Instagram. El ganador será elegido el jueves 26/10 (13:00 CET). Contestaremos al comentario del ganador y le mandaremos un mensaje direct. ¡Mucha suerte! #oly10barça #olympiacos #ucl #OlyBarça #competition #instagram #tickets @uefachampionsleague

