Άρχισε να βλέπει δίχτυα και ναι θα τρελλαίνεται όταν έχει δυο δοκάρια! Εμείς έτσι γουστάρουμε! #olympiacos #gate7 #🔴⚪️werulethisland

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on Nov 29, 2017 at 9:57am PST