Τραυματίας εξακολουθεί να είναι ο Αρτούρ Μαζουακού, που μετά την πληθώρα μηνυμάτων στήριξης, ανάρτησε στο twitter τη δική του... ενημέρωση για το τί και πώς.



«Σας ευχαριστώ οπαδούς των "Σφυριών" για τα μηνύματα και τη στήριξή σας! Έχω ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατό μου, αλλά θα επιστρέψω πολύ σύντομα και πιο δυνατός», ήταν αυτό που έγραψε ο παίκτης της Γουέστ Χαμ, καθησυχάζοντας τους οπαδούς της ομάδας του.

Thank you Hammers for your messages and support ! I've a slight problem in my knee but I'll be back very soon and stronger ! @WestHamUtd