Χωρίς απρόοπτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός για την αναμέτρηση του Σαββάτου (31/03) με τον Λεβαδειακό για την 26η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση πριν από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, χωρίς απρόοπτα με τον Όσκαρ Γκαρθία να ανακοινώνει αμέσως μετά το τέλος της την αποστολή της ομάδας για το ματς με τους Βοιωτούς.

Πιο συγκεκριμένα, στην αποστολή των Πειραιωτών βρίσκονται 21 ποδοσφαιριστές, εκτός έμειναν οι Ένγκελς και Χατζισαφί.

Αναλυτικά:

Ανδρούτσος, Μποτία, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Φορτούνης, Ζιλέ, Ίβουσιτς, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Μιραλάς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά και Ταχτσίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό. / The players selected for the match against Levadiakos FC.#olympiacos #LEVOLY #slgr #superleaguegreece #legend #squadlist pic.twitter.com/Ae2pyDhNN3