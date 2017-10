Την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους έκανε το πρωί της Δευτέρας ο Ολυμπιακός! Οι πρωταθλητές Ελλάδας προπονήθηκαν στο Ρέντη και μετά το τέλος του προγράμματος ο Τάκης Λεμονής ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα της Τετάρτης με την Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Σε αυτή δεν βρίσκονται οι Εμάνουελ Εμενίκε, Σεμπά και Φιγκέιρας, αλλά και ο τραυματίας Μπεν, οι οποίοι θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Αντίθετα, κανονικά συμπεριλήφθηκε στην 20αδα ο Γιάγκος Βούκοβιτς.

Συγκεκριμένα, στην «ερυθρόλευκη» αποστολή βρίσκονται οι: Ανδρούτσος, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Ταχτσίδης, Βούκοβιτς, Ζντιέλαρ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

