Την αποστολή για τον αγώνα ενάντια στην Κέρκυρα ανακοίνωσε μετά το τέλος του προγράμματος του Σαββάτου ο Τάκης Λεμονής. Ο κόουτς του Ολυμπιακού, αφού είδε τους παίκτες του να ολοκληρώνουν την προπόνηση, ανακοίνωσε τους 22 που θα πάρει μαζί του.



Συμπεριλήφθηκαν μεταξύ άλλων οι Μπεν, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ανσαριφάρντ και Μάρτινς.



Η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Κέρκυρα, με τον Ολυμπιακό φυσικά να θέλει τη νίκη προκειμένου να περάσει πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας.



Αναλυτικά η αποστολή



Ανδρούτσος, Μπεν, Μποτία, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης.

