Τον πύρινο λαό που βρέθηκε στον Ναό για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού, ευχαρίστησε με μήνυμά του στα social media ο Μεχντί Καρσελά. Ο σκόρερ του 1-0 για τον Ολυμπιακό, έμεινε εκστασιασμένος από τις εκδηλώσεις των ΓΑΥΡΩΝ στην εξέδρα και έγραψε σχετικά.



«Η δουλειά έγινε παιδιά. Ευχαριστώ τους οπαδούς για αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Τώρα, ας επικεντρωθούμε στον επόμενο γύρο», ήταν το μήνυμα του Καρσελά.



Δείτε το...

Job done guys

Thanks to our supporters and to this incredible atmosphere in our stadium

Now let's focus on the next round#mc33 #olympiacos pic.twitter.com/lkYR9gKXcR