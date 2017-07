Είναι γνωστό πόσο πολύ έχει αγαπήσει τον Ολυμπιακό ο Ρομπέρτο Χιμένεθ. Ο Ισπανός γίγαντας που συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της Μάλαγα, ανάρτησε μήνυμα στο οποίο εύχεται τα καλύτερα στον Θρύλο απόψε και πραγματικά φαίνεται πόσο πολύ δέθηκε με τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκε.



«Καλή τύχη παιδιά!!! Μπορείτε», ήταν το μήνυμα του Ισπανού πορτιέρο, ο οποίος ναι μεν βρίσκεται σε άλλη χώρα και ομάδα, αλλά το μυαλό του εξακολουθεί να σκέφτεται τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα.



Δείτε το μήνυμα...

Good luck today guys!!! You can do it💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/Du9wLXfkVo