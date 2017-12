Χριστούγεννα σήμερα, γιορτάζει τη γέννηση του Θεανθρώπου ολόκληρη η χριστιανοσύνη, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκφράζει τις πιο θερμές ευχές της προς όλους. Τέτοιες ημέρες, η ενότητα είναι αυτή που έχει σημασία και όλοι μαζί ξεπερνάμε όλες τις δυσκολίες.



Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός



Υγεία, ευτυχία και καλές «ερυθρόλευκες» εορτές σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα: https://t.co/v6wGNZUbYB



Olympiacos FC wishes you all a very Merry Christmas: https://t.co/EvMTrP4p5L



El Olympiacós FC les desea a todos ustedes Felices Fiestas y Feliz Navidad: https://t.co/HeL7TZIiDr pic.twitter.com/MeWCraa1U5