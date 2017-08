Στους ομίλους του Champions League κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε με 1-0 τη Ριέκα στην Κροατία. Σε συνδυασμό με το 2-1 του Ναού, οι Πειραιώτες προκρίθηκαν εκεί που ήθελαν, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, άλλωστε, σε μήνυμα που ανάρτησε.



«Τα καταφέραμε! Τα παιδιά δούλεψαν πολύ σκληρά χθες βράδυ και τώρα είμαστε πίσω εκεί όπου ανήκουμε. Φέρτε μας τους ομίλους», ήταν αυτό που έγραψε ο κατενθουσιασμένος κατά τα φαινόμενα, Ελαμπντελαουί.

We did it!The boys worked very hard last night and now we are back where we belong.Bring on the group stage @ChampionsLeague @olympiacos_org pic.twitter.com/3skaO8Dutv