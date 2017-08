Φοβερή ανάρτηση έκανε ο Μεχντί Καρσελά στα social media, στέλνοντας μήνυμα στον Πρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη να μείνει ήσυχος μετά τη δύσκολη κλήρωση του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός εξτρέμ του Θρύλου ανάρτησε μία φωτογραφία του ηγέτη της ομάδας από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, την οποία παρακολούθησε από κοντά και έγραψε: «Μείνε ήσυχος Πρόεδρε. Θα τα καταφέρουμε. Πάμε φίλοι του Ολυμπιακού… αυτό θα είναι τεράστιο».

Δείτε την ανάρτησή του:

Keep cool president...we will do it!

Come on fans...this will be huge!@olympiacos_org

See you soon @FCBarcelona @juventusfc @Sporting_CP pic.twitter.com/NEfvmZIqU6