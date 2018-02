Ο Ολυμπιακός σε λίγη ώρα (19:30) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στην ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πάρουν την πρόκριση, δίνοντας απαντήσεις σχετικά με τις προηγούμενες αναμετρήσεις με τους «κιτρινόμαυρους».

Στο συγκεκριμένο ματς ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει το ματς με τον Προτό κάτω από τα δοκάρια του, τους Σισέ και Νικολάου στο κέντρο της άμυνας, με τους Ομάρ (δεξιά) και Κούτρη (αριστερά) να συμπληρώνουν την 4αδα της άμυνας. Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Ρομαό και Ταχτσίδης, λίγο πιο μπροστά τους ο Φορτούνης, με τους Μιραλάς να αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά και τον Μάριν στα δεξιά. Μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν σε σύστημα 4-2-3-1.

Αναλυτικά η 11αδα του Θρύλου:

Προτό, Νικολάου, Σισέ, Ομάρ, Κούτρης, Ρομαό, Ταχτσίδης, Φορτούνης, Μιραλάς, Μάριν, Ανσαριφάρντ

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The line-up for today's match against AEK.#olympiacos #greekcup #legend #MiaGro8ia #football #lineup pic.twitter.com/m6uvVyUXEo