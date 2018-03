Με τον Πλατανιά παίζει ο Ολυμπιακός στις 15:00 και οι Πειραιώτες θέλουν φυσικά τη νίκη στα Χανιά. Παρά το σκάνδαλο με τη μη μείωση βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σήμερα, ώστε να μείνει ζωντανός στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου. Με τον Όσκαρ Γκαρθία να παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τους εξής 11...

Αναλυτικά...

Προτό, Κούτρης, Σισέ, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Μαρτίνς, Ρομαό, Μιραλάς, Φορτούνης, Μάριν, Ανσαριφάρντ

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πλατανιά. / The line-up for today's match against Platanias. #olympiacos #slgr #superleague #PLATOLY pic.twitter.com/gy6XGppm2B