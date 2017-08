Το μεσημέρι της Κυριακής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Ριέκα την Τρίτη. Ο Θρύλος κέρδισε με 4-1 τη Λάρισα και πηγαίνει με καλή ψυχολογία στην Κροατία για να πάρει αυτό που αξίζει. Την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.



Δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τον Μπέσνικ Χάσι στην αποστολή την οποία ανακοίνωσε και στη διάθεσή του είναι 23 παίκτες που θα πάνε στην Κροατία, έχοντας φυσικά τους περισσότερους στη διάθεσή του.



Αναλυτικά η αποστολή...



Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Ελαμπντελαουί, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Γιαννιώτης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Μίλιτς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Ρέτσος, Ρομαό, Σεμπά, Σιώπης, Βούκοβιτς, Ζντιέλαρ.

