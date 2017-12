Τον ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται το μεσημέρι της Κυριακής στις 15:00 ο Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τα δώσουν όλα, προκειμένου να πάρουν τη νίκη στο τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος για τη φετινή χρονιά, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο να βρίσκεται σε τροχιά του 8ου συνεχόμενου και 45ου τίτλου στην ιστορία του.

Ο Τάκης Λεμονής δεν αντιμετωπίζει απρόοπτα και έτσι θα προσπαθήσει να οδηγήσει την ομάδα του σε ακόμη ένα τρίποντο τη φετινή σεζόν. Να σημειωθεί ότι εκτός αποστολής έμειναν οι Σεμπά, Βούκοβιτς, Εμενίκε, Ανδρούτσος και Νικολάου.

Αναλυτικά την αποστολή του Θρύλου απαρτίζουν οι: Χουτεσιώτης, Προτό, Αγκελόπουλος, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Ενγκελς, Σισέ, Φιγκέιρας, Ρομαό, Ταχτσίδης, Φορτούνης, Οτζίτζα, Μάριν, Ζιλέ, Πάρντο, Τζούρτζεβιτς, Ανσαριφάρντ, Μπεν

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. / The players selected for the match against PAS Giannina. #olympiacos #slgr #OLYPAS #superleaguegreece #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #squadlist pic.twitter.com/V6GB0txx1Y