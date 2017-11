Τη νίκη, με την οποία θα επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας ψάχνει στην Κέρκυρα ο Ολυμπιακός. Live το ματς από το gavros.gr στις 19:30/NS1…

Στο αποψινό παιχνίδι ο Τάκης Λεμονής παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Προτό κάτω από τα δοκάρι και τους Μποτία, Σισέ, Κούτρη και Ομάρ.

Στα χαφ θα βρίσκονται οι Ταχτσίδης και Ρομαό, ενώ στις δύο πλευρές της μεσοεπιθετικής γραμμής θα ξεκινήσουν οι Πάρντο και Σεμπά. Πίσω από τον επιθετικό θα βρίσκεται ο Φορτούνης και στην κορυφή θα είναι ο Ανσαριφάρντ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Α.Ο.Κ. / The line-up for today's match against Α.Ο.Κ.#olympiacos #slgr #AOKOLY #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #lineup pic.twitter.com/8SSS0cBfOT