Την Ξάνθη υποδέχεται σήμερα στις 19:30 ο Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 18η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα στον αγωνιστικό χώρο για να φτάσουν στην 9η σερί νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Οσκαρ Γκαρθία αποφάσισε στο συγκεκριμένο αγώνα να παρατάξει την ομάδα του με τον Προτό κάτω από τα δοκάρια, τους Σισέ και Ενγκελς στο κέντρο της άμυνας, τον Κούτρη αριστερά και τον Φιγκέιρας δεξιά.

Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Ταχτσίδης και Ρομαό, στα πλάγια οι Πάρντο και Μιραλάς, με τον Φορτούνη να βρίσκεται πίσω από τον Ανσαριφάρντ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο twitter:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The line-up for today's match against Xanthi FC. #olympiacos #slgr #OLYXANT #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #lineup pic.twitter.com/MENwzA5dHU