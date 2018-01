Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 19:30 (CS1, gavros.gr) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος και είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «4» της διοργάνωσης.

Ο Οσκαρ Γκαρθία στη συγκεκριμένη πολύ σημαντική αναμέτρηση αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του, κάνοντας κάποιες αλλαγές στην βασική ενδεκάδα της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στο ματς με τους «κιτρινόμαυρους» ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών αποφάσισε να ξεκινήσει τον Προτό κάτω από τα δοκάρια, με τους Σισέ, Μποτία στο κέντρο της άμυνας. Στα δεξιά θα βρίσκεται ο Φιγκέιρας, στα αριστερά ο Κούτρης. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ζιλέ και Ρομαό, στα πλάγια οι Μάριν και Σεμπά, ενώ ο Φορτούνης ξεκινάει τον αγώνα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο τον Τζούρτζεβιτς.

Δείτε την ενδεκάδα στη φωτογραφία που ανάρτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The line-up for today's match against AEK FC.#olympiacos #greekcup #legend #MiaGro8ia #greece #football pic.twitter.com/3zrVYCRoqn