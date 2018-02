Τον Πανιώνιο στο κεκλεισμένων των Θυρών «Γ. Καραϊσκάκης» αντιμετωπίζει σήμερα στις 19:30 ο Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο συγκεκριμένο ματς θέλουν πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να βγάλουν αντίδραση και να επιστρέψουν στις νίκες.

Ο Οσκαρ Γκαρθία, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» μετά την περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε, σε αυτό τον αγώνα αποφάσισε να παρατάξει τον Προτό κάτω από τα δοκάρια, τους Νικολάου, Μποτία στο κέντρο της άμυνας, Χατζισαφί αριστερά και Ομάρ δεξιά. Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Ζιλέ και Ταχτσίδης, στα πλάγια οι Μιραλάς και Μάριν, με τον Οτζίτζα-Οφόε να αγωνίζεται πίσω από τον Ανσαριφάρντ.

Δείτε αναλυτικά την 11αδα του Θρύλου:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. / The line-up for today's match against Panionios FC. #olympiacos #OLYPGSS #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #football #lineup pic.twitter.com/yQUyvDK7QS