Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και οι «ερυθρόλευκοι» ποδοσφαιριστές θα τα δώσουν όλα για το τρίποντο της νίκης. Live από το gavros.gr στις 19:30/NS1…

Στο αποψινό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης», ο Οσκαρ Γκαρθία παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Προτό κάτω από τα δοκάρια και τους Μποτία και Ενγκελς στο κέντρο της άμυνας. Στο αριστερό άκρο θα βρίσκεται ο Χατζισαφί και στο δεξί ο Ελαμπντελαουί.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Ρομαό και Ταχτσίδης, με τον Οτζίτζα μπροστά τους και τους Πάρντο και Μιραλάς στα δύο άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινάει ο Ανσαριφάρντ.

Οι ποδοσφαιριστές του Θρύλου είναι αποφασισμένοι να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις, προκειμένου να κερδίσουν τον αιώνιο… πελάτη τους και να κάνουν χαρούμενους και περήφανους τους φιλάθλους του συλλόγου.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. / The line-up for today's match against Panathinaikos. #olympiacos #slgr #superleague pic.twitter.com/1ayuPYOw7G