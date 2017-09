Σαν σήμερα το 1972, ο Ολυμπιακός νίκησε την Kάλιαρι 2-1 στο "Γ. Καραϊσκάκης", σε αγώνα για το Κύπελλο UEFA, 1972-1973. On this day in 1972: Our team beats Cagliari 2-1 at "G. Karaiskakis" stadium (1972-1973 UEFA Cup). #olympiacos #sansimera #OnThisDay #win #football #soccer #uefacup #europe #win #flashback #proud #passion #goal #team

