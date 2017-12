Με την ανάρτησή μίας φωτογραφίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter o Ομάρ Ελαμπντελαουί αποφάσισε να αποχαιρετήσει από τους αγωνιστικούς χώρους τον ξάδερφό του και συμπαίκτη του, Μοχάμεντ Αμπντελάουε.

Ο αμυντικός του Θρύλου ευχήθηκε καλή συνέχεια στον πρώην συμπαίκτη του στην Εθνική Νορβηγίας, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» ήταν το πρότυπό του και τον οδήγησε να δουλέψει ακόμη σκληρότερα για να τον φτάσει.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Καλή τύχη στον ξάδερφό μου στο επόμενο βήμα της ζωής του, αφού αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Ησουν το πρότυπό μου στο ποδόσφαιρο και με οδήγησες να δουλέψω σκληρότερα και να ακολουθώ τα βήματά σου. Τώρα είναι η στιγμή να απολαύσεις στιγμές ξεκούρασης, τις οποίες αξίζεις με τόση δουλειά που έχεις κάνει»

Good luck to my cousin on the next step in life following retirement from football. You were one of my 1st role models in football & drove me to work harder to follow in your footsteps. Now its time to enjoy and have the well earned break you deserve following all your hard work. pic.twitter.com/UmzH4br1TJ