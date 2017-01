Στην Κρίσταλ Πάλας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης ανακοινώθηκε και επίσημα από την αγγλική ομάδα.

Ο Σέρβος μέσος, ο οποίος τα τελευταία δυόμιση χρόνια βρισκόταν στον Ολυμπιακό, την Δευτέρα ταξίδεψε στο Λονδίνο και την Τρίτη πέρασε με επιτυχίες από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια πήγε στα γραφεία της ομάδας, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και το βράδυ της Τρίτης ανακοινώθηκε επίσημα από την Κρίσταλ Πάλας.

Ο «Μίλι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο σύλλογος της Πρέμιερ Λιγκ, υπέγραψε για τρεισήμισι χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της ανέφερε: «Η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Λούκα Μιλιβόγεβιτς για τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια»..

Δείτε την ανάρτηση:

BREAKING: #CPFC are delighted to announce the signing of Luka Milivojevic on a three-and-a-half year deal! #WelcomeLuka 🔴🔵 pic.twitter.com/WiV1voaVgi