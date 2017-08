Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γκιγιόμ Ζιλέ.

Ο Βέλγος μέσος έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα της Δευτέρας και αφού πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «ερυθρόλευκους».

Ο 33χρονος χαφ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Θρύλο, κάτι το οποίο επιθυμούσε πάρα πολύ, καθώς του άρεσε η προοπτική ενός μεγάλου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό και το γεγονός της συνεργασίας του και πάλι με τον Μπέσνικ Χάσι.

Ο Ζιλέ τις τελευταίες ημέρες πίεζε τη διοίκηση της Ναντ να τον αφήσει να πάριε μεταγραφή στους Πειραιώτες, κάτι το οποίο τελικά το κατάφερε και έπιασε… Λιμάνι.

Ο πρώην μέσος της Ναντ, γνωρίζεται με τον προπονητή του Ολυμπιακού από την κοινή τους θητεία στην Αντερλεχτ, με τον Αλβανό τεχνικό να τον θέλει πολύ να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας του, επιθυμία του που έγινε πραγματικότητα από την «ερυθρόλευκη» διοίκηση.

Ο 33χρονος αναμένεται να δώσει με την εμπειρία και την ποιότητά του πολύτιμες λύσεις στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν και να τον βοηθήσει να πετύχει τους στόχους του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αναλυτικά το who is who του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού:

Ο Γκιγιόμ Ζιλέ (1,86μ.) γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1984 στη Λιέγη του Βελγίου. Είναι πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός χαφ, αλλά μπορεί να καλύψει εξίσου καλά τη θέση του κεντρικού χαφ, αλλά κι αυτή του δεξιού μπακ. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της CS Visé και από εκεί πήρε μεταγραφή στην KAS Eupen. Ξεχώρισε πολύ γρήγορα και το καλοκαίρι του 2006, τον απέκτησε, η KAA Gent.

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το έκανε τον Ιανουάριο του 2008, όταν έγινε μέλος της RSC Anderlecht. Στους «μωβ» έμεινε για έξι χρόνια, πραγματοποιώντας «γεμάτες» σεζόν. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Βελγίου και 1 Κύπελλο, ενώ αγωνίστηκε και στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό του UEFA Champions League. Το καλοκαίρι του 2015, δόθηκε για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού, στην SC Bastia, πραγματοποιώντας 38 συμμετοχές στην Ligue 1 και πέντε στο Coupe de la Ligue.

Το πέρασμά του από το Championnat άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και έτσι η FC Nantes, κινήθηκε για την απόκτησή του τον Ιανουάριο του 2016. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου, αγωνίστηκε με τη φανέλα των «καναρινιών», μέχρι να γίνει μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού!

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την ομάδα της Εθνικής Βελγίου, καθώς είναι βασικό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, 22 συμμετοχές και 1 γκολ. Έχει αγωνιστεί, επίσης και στις μικρότερες εθνικές ομάδες του Βελγίου.