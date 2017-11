Καλή επιτυχία στον αποψινό (21:45 GR time) αγώνα της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Κροατία, για τα μπαράζ που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Good luck to our National Team in tonight’s match against Croatia (20:45 CET). Our best wishes for qualification to the World Cup! 🇬🇷 #olympiacos #fortounis #kapino #tachtsidis #Greece #Croatia #Zagreb #WCQ #karaiskaki #football #soccer #GreeceNationalTeam #GoodLuck @kfortou7 @kapinostefanos @panostach77

