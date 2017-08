ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΠΑΙΚΤΑΡΑ! #Repost @olympiacosfc Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Μπιόρν Ένγκελς! / @b.engels4 member of Olympiacos family! #olympiacos #transfer #welcome #BjörnEngels #welcomeBjörn

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on Aug 31, 2017 at 1:08am PDT