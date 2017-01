Μια από τις καλύτερες εμφάνισεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος ήταν απολαυστικός στη μεγάλη νίκη του Θρύλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής φόργουορντ κάρφωσε τη βαζέλα και αποθεώθηκε από τους ΓΑΥΡΟΥΣ, που είχαν γεμίσει το ΣΕΦ. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Ιωάννη, που έβγαλε ψυχή και γλέντησε και αυτός με τη σειρά του την βαζέλα. Ο Παπαπέτρου έμεινε στο παρκέ για 21:36, στα οποία είχε 13 πόντους με 3/4 τρίποντα, 1/1 δίποντα και 2/2 βολές, ενώ παράλληλα κατέβασε 4 ριμπάουντ και είχε 3 ασίστ.

Ο κόσμος του Θρύλου καταχειροκρότησε τον 22άχρονο και μάλιστα στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου φώναξε ρυθμικά το όνομά του. Μπράβο στον Ιωάννη!

Δείτε το βίντεο με το εκπληκτικό κάρφωμα του Παπαπέτρου:

🔥 @pap_33 on the coast to coast 🔥#7DAYSMagicMoment #OLYPAO pic.twitter.com/yA4ixfVieS