Ο Ολυμπιακός νίκησε για δεύτερη φορά τον Αρη μέσα σε λίγες ημέρες και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά το τέλος του παιχνιδιού τόνισε ότι κρατάει τα καλά στοιχεία που έβγαλε ο Θρύλος και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν το βλέμμα τους στον ημιτελικό του Final 4 της Ευρωλίγκας και τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σήμερα ξέραμε ότι θα έχουμε έναν διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που είδαμε στο ΣΕΦ. Γιατί ο Άρης εδώ είναι πολύ καλύτερος. Μπήκαμε δυνατά στην αρχή, επιβάλαμε τον ρυθμό μας, όμως, κάπου εκεί χάσαμε τη συγκέντρωση μας. Είδαμε μέχρι και να παίρνουμε αμυντικό ριμπάουντ και να δίνουμε τη μπάλα στον αντίπαλο. Αυτό είναι καθαρά θέμα έλλειψης συγκέντρωσης, θεωρήσαμε πως το παιχνίδι θα τελείωνε εύκολα, όμως, ο Άρης αντέδρασε, πλησίασε στο σκορ και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο στις αρχές, πέρασε μπροστά. Πιστεύω μετά την ανάπαυλα μπήκαμε και πάλι συγκεντρωμένοι, ξεκινήσαμε καλά το δεύτερο ημίχρονο, πήραμε διψήφια διαφορά, πήραμε τη μεγαλύτερη διαφορά στο 35’, αλλά και πάλι εκεί χαλαρώσαμε, δεχτήκαμε εύκολους πόντους, δώσαμε 14 επιθετικά ριμπάουντ και αυτό σημαίνει έλλειψη συγκέντρωσης. Κρατάμε τα καλά στοιχεία και το 2-0 και πλέον κοιτάζουμε το Final Four και τον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας» είπε αρχικά ο Έλληνας κόουτς.

Και πρόσθεσε: «Κοιτάξτε, ο Άρης παίζει ένα στυλ μπάσκετ που κλείνει τους διαδρόμους και τα λέι απ, μένουν μέσα στη ρακέτα. Όταν δεν έχεις λοιπόν διάδρομο προς το καλάθι, αναγκαστικά πρέπει να βγάλεις τα ελεύθερα σουτ, να τα βρεις και με καλές προϋποθέσεις και έξτρα πάσες, να βρεις τα ελεύθερα σουτ. Το κάναμε, γι’ αυτό και τα καλά ποσοστά.

Όταν πας να παίξεις ένα Final Four, η συγκέντρωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από σήμερα. Πνευματικά πρέπει να είσαι πιο έτοιμος για ένα Final Four, γιατί ορισμένοι παίκτες δεν ήταν σήμερα πνευματικά έτοιμοι. Θέλουμε να δούμε καλές άμυνες όπως σήμερα ή καλή κυκλοφορία της μπάλας που βρήκαμε και σήμερα. Σίγουρα όλα τα καλά μας διαστήματα, θέλουμε να τα δούμε και στο Final Four. Τα ματς του Final Four, είναι εντελώς διαφορετικά γιατί είναι και διαφορετική η πίεση ενός Final Four ή ενός ημιτελικού του ελληνικού πρωταθλήματος», κατέληξε.