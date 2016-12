Στην Εθνική ομάδα της Νιγηρίας έχει κληθεί ο Μπράουν Ιντέγε, ο οποίος είχε κανονίσει άλλα πράγματα, καθώς δεν περίμενε την κλήση, αλλά εν τέλει έχει ενσωματωθεί στην αποστολή των Σούπερ Αετών.



Μάλιστα, ανάρτησε και μια φωτογραφία παραμονές του αγώνα με το Μαλί, με τον Νιγηριανό να εκφράζεται αισιόδοξα.



«Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα στην Εθνική ομάδα της Νιγηρίας», ήταν το μήνυμα του στράικερ του Θρύλου, που στη φωτογραφία πραγματοποιεί την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για προπόνηση με τους συμπαίκτες του.

I'm so happy to be back with the National team of Nigeria🙏🏽🔑🇳🇬⚽️ #malivsnigeria #friendlygame pic.twitter.com/nToYSzaNXQ