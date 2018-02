Ο Ολυμπιακός απόψε στις 19:30 θα υποδεχθεί στον Ναό την ΑΕΚ και θα τα δώσει όλα για να πετύχει μια υπερπολύτιμη νίκη! Live από το gavros.gr/NS1…

Στον αγώνα με την ΑΕΚ ο Οσκαρ Γκαρθία παρατάσσει τους πρωταθλητές Ελλάδας με 4-3-3 και τον Κέβιν Μιραλάς στην κορυφή της επίθεσης!

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Προτό, με τους Σισέ και Μποτία στο κέντρο της άμυνας. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Κούτρης και στο δεξί ο Ομάρ.

Στα χαφ θα υπάρχει η τριάδα των Ρομαό, Ζιλέ και Οφόε, με τον Αφρικανό να έχει τον ρόλο του καθαρού κόφτη. Οι δύο Βέλγοι θα αγωνίζονται λίγο πιο μπροστά από τον Τονγκολέζο χαφ και θα συνδέσουν την μεσαία γραμμή με την επιθετική τριάδα, την οποία απαρτίζουν οι Πάρντο, Φορτούνης και Μιραλάς!

Ο Κολομβιανός θα είναι στο δεξί άκρο, ο Ελληνας άσος στο αριστερό και ο Βέλγος παικταράς στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ. / The line-up for today's match against AEK.#olympiacos #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #football #lineup pic.twitter.com/84AfoglLaK