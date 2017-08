Πανέτοιμος είναι ο Ολυμπιακός για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στη Λάρισα. Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής 18/08 την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Εκτός πλάνων του τεχνικού του Θρύλου, έμειναν οι τραυματίες Ελιονούσι, (ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στην κνήμη), Μποτία και Εμενίκε, ενώ ο Χάσι προτίμησε να προφυλάξει ενόψει της συνέχειας τους Ελαμπντελαουί, Κούτρη, Οτζίτζα και Ρομαό.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα της Παρασκευής, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης ανέβασε ρυθμούς προπόνησης, αλλά δεν υπολογίζεται ακόμη για την αποστολή, ενώ τέλος ο Μπεν είναι τιμωρημένος ενόψει της πρεμιέρας.

Αναλυτικά η αποστολή που επέλεξε ο Μπέσνικ Χάσι, για το παιχνίδι κόντρα στη Λάρισα:

Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Καρσελά, Σισέ, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Γιαννιώτης, Ζιλέ, Καπίνο, Μανθάτης, Μάριν, Μάρτινς, Μίλιτς, Νικολάου, Πάρντο, Ρέτσος, Σεμπά, Σιώπης, Βούκοβιτς, Ζντιέλαρ.

