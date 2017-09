Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο Ολυμπιακός για την πρώτη αγωνιστική της 2ης φάσης του κυπέλλου Ελλάδος.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μπέσνικ Χάσι αποφάσισε για το συγκεκριμένο ματς να αφήσει εκτός αποστολής τους Οτζίτζα-Οφόε, Καρσελά, Ρομαό και Ενγκελς, προκειμένου εκείνοι να ξεκουραστούν και να είναι διαθέσιμοι για τη δύσκολη συνέχεια της ομάδας στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και στο Champions League την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Γιουβέντους. Παράλληλα, ο 46χρονος τεχνικός θα δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που μέχρι στιγμής δεν είχαν μεγάλο ή καθόλου χρόνο συμμετοχής. Να σημειωθεί ότι εκτός αποστολής έμεινε και ο Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση πριν την αναμέτρηση με τους Αρκάδες και είναι έτοιμοι για το πρώτου τους παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα:

Ανδρούτσος, Μπεν, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Μίλιτς, Νικολάου, Πάρντο, Προτό, Ταχτσίδης, Ζντιέλαρ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στoν Αστέρα Τρίπολης / The players selected for the match against Αsteras Tripolis #olympiacos pic.twitter.com/Zb7V3lk4Pu