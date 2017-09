Ο Ολυμπιακός το βράδυ του Σαββάτου ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΚ και πλέον είναι πανέτοιμος για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να πάρουν την πολυπόθητη νίκη και να δώσουν χαρά στον κόσμο της ομάδας.

Ο Μπέσνικ Χάσι μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου ανακοίνωσε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα. Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης είχε νιώσει ένα σφίξιμο και ήταν αμφίβολος για την αναμέτρησηση με τους «κιτρινόμαυρους». Οπως σας είχε ενημερώσει ο «ΓΑΥΡΟΣ», όμως, ο Ελληνας μεσοεπιθετικός θέλει σαν… τρελός να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ και έτσι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρίσκονται 22 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους: Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτη, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Ζντιέλαρ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ. / The players selected for the match against AEK.#olympiacos #superleague #superleaguegreece #slgr pic.twitter.com/PTF9wuCH8N