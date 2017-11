Το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των παικτών του Ολυμπιακού για τον αγώνα ενάντια στη Σπόρτινγκ που θα γίνει την Τετάρτη στην Πορτογαλία. Μετά το τέλος του προγράμματος, ο Τάκης Λεμονής ανακοίνωσε την 22μελή αποστολή για το ματς, με τον Βαντίς Οτζίτζα Οφόε να είναι μέσα σε αυτή, ενώ έχει συμπεριληφθεί και ο Γιάγκος Βούκοβιτς.



Το θέμα βέβαια ήταν ο Βέλγος, που για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, πάει να πει πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.



Η αποστολή ταξιδεύει το απόγευμα για την Πορτογαλία και στις 18:00 τοπική ώρα την Τρίτη, θα γίνει η συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα, ενώ μία ώρα αργότερα, θα γίνει η τελευταία προπόνηση της ομάδας.



Αναλυτικά η αποστολή



Ανδρούτσος, Μπεν, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Βούκοβιτς.

