Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ριέκα το βράδυ της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρώτη μάχη για τα πλέι οφ του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουν το βήμα πρόκρισης στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ενόψει της ρεβάνς στην Κροατία.

O Μπέσνικ Χάσι έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του για το πρώτο παιχνίδι με τους Κροάτες, η οποία απαρτίζεται από 20 ποδοσφαιριστές.

Ο Οτζίτζα Οφόε βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν οι Σιώπης και Σισέ, οι οποίοι κρίθηκαν ανέτοιμοι.

Αναλυτικά τα ονόματα των παικτών, τους οποίους επέλεξε ο Μπέσνικ Χάσι:

Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Καρσελά, Μπεν, Ελαμπντελαουί, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Γιαννιώτης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Μίλιτς, Οτζίτζα, Πάρντο, Ρέτσος, Ρομαό, Σεμπά, Βούκοβιτς, Ζντιέλαρ.

