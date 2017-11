Την προετοιμασία του για τον αγώνα Κυπέλλου ενάντια στον Κισσαμικό που θα γίνει αύριο στις 17:15 στα Περιβόλια, ανακοίνωσε ο Τάκης Λεμονής. Ο Έλληνας κόουτς άλλαξε πάρα πολλά πρόσωπα, κάτι που δείχνει πως αύριο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες που δεν έχουν αρκετό.



Ως εκ τούτου, στην αποστολή μετέχουν μεταξύ άλλων οι Αγγελόπουλος, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Λάμπρου, Μαρτίνς, Βρουσάι και Ξενιτίδης, με τον Έλληνα κόουτς να παίρνει μαζί του πολλά παιδιά από τις Ακαδημίες.



Αναλυτικά...



Αγγελόπουλος, Ανδρούτσος, Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Ζιλέ, Καπίνο, Ανσαριφάρντ, Λάμπρου, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Βρουσάι, Ξενιτίδης.







