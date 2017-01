Τα κρύα άρχισαν για τα καλά στη χώρα μας, σχεδόν σε όλες τις πόλεις, αλλά και στη βαθμολογία της Super League δεν πάει πίσω. Χιονιάς βαρύς έχει έρθει για τους «συμμάχους».

Χθες ολοκληρώθηκε η 1η εξ αναβολής αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟ να χάνει με 1-0 από τον Πλατανιά στα Χανιά. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και οι βαζέλες, η Κούλα και ο ΜΠΑΟΚ βρίσκονται υπό τους 0 βαθμούς κελσίου και πλησιάζουν θερμοκρασίες… Ρωσίας.

Στο -12 οι «πράσινοι από τον Θρύλο, στο -13 η ΑΕΚ και στο -14 οι Θεσσαλονικείς.

Η μοναδική ομάδα που βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό είναι η Ξάνθη που είναι 9 πόντους πίσω και την ερχόμενη Κυριακή αναμετρώνται μεταξύ τους στα Πηγάδια.

Κουκουλωθείτε καλά γιατί προβλέπεται δύσκολο το 2017… με πολύ κρύο μπήκε…

Η πρώτη βαθμολογία του 2017! / The table at the beginning of 2017! #olympiacos🔴⚪ #superleague #football #greece #piraeus #legend #soccer 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/tahc2KWt3C