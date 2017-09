Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και πλέον είναι πανέτοιμος για να πετύχει μια ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Μπέσνικ Χάσι ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τους Αρκάδες, στην οποία βρίσκεται και ο Παναγιώτης Ταχτσίδης!

Ο χαφ του Θρύλου είχε τραυματιστεί στην προετοιμασία, ωστόσο, πλέον έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι πανέτοιμος για να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρίσκονται οι: Ανδρούτσος, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα Οφόε, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης και Ζντιέλαρ.

Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τους Αρκάδες έμειναν οι Ανσαριφάρντ, Μίλιτς, Μπεν, Ομάρ, Σισέ, Κούτρης, καθώς και ο Μποτία ο οποίος παραμένει στα... πιτς.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στoν Αστέρα Τρίπολης. / The players selected for the match against Αsteras T.#olympiacos pic.twitter.com/zzOI16ro7X