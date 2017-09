Ο Ολυμπιακός το πρωί της Παρασκευής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα του Σαββάτου με την Ξάνθη και πλέον είναι πανέτοιμος για το παιχνίδι στα Πηγάδια.

Ο Μπέσνικ Χάσι μετά το τέλος της προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς στην Θράκη, με τον 46χρονο τεχνικό να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τους Τζούρτζεβιτς, Ενγκελς και Προτό, αλλά και τον Εμάνουελ Εμενίκε, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Χάσι.

Ο Θρύλος θα τα δώσει όλα στα Πηγάδια κόντρα στην Ξάνθη, προκειμένου να πάρει τη νίκη και να κάνει το «3 στα 3» στο φετινό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η αποστολή: Ανδρούτσος, Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ζντιέλαρ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η αποστολή για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The players selected for the match against A.O. Xanthi.#olympiacos #AOXOLY #XANOLY #legend pic.twitter.com/urk6RKlRlN